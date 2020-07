Cel geëist tegen Rotterdamse ambtenaar voor fraude

Het geld was subsidie voor projecten tegen jeugdwerkloosheid. De ambtenaar had ook een bedrijf, dat bij de projecten betrokken was. Volgens justitie liet hij zichzelf uitbetalen voor werk dat nooit is verricht.

Justitie zegt dat het geld terechtkwam bij zijn vrouw en zoon. Tegen hen zijn werkstraffen van 100 en 200 uur gevraagd voor witwassen.

De ex-ambtenaar ontkent. Volgens hem is zijn werk altijd goedgekeurd door de gemeente Rotterdam en de regio-gemeenten. Hij zegt nu werkloos en persoonlijk failliet te zijn.

De strafrechter in Rotterdam doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak. Eerder heeft de civiele rechter al bepaald dat de ambtenaar het geld moet terugbetalen.