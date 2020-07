Overvallers gaan er vandoor met dure mobieltjes

De winkel is op vrijdag 28 februari rond 9.40 uur nog maar tien minuten open als het duo de winkel aan het Liesveld binnenstormt. Eén van hen heeft een vuurwapen.

De enige medewerkster wordt gedwongen mee te lopen naar het magazijn. Daar stoppen de mannen dure telefoons in een rode Dirk-tas. De ander neemt er een aantal mee in zijn armen, maar verliest enkele tijdens zijn vlucht.

De twee rennen weg richting Veerplein en stappen in een auto die op een laad- en losplek van Albert Heijn is geparkeerd. Ze rijden vervolgens richting het Liesveldviaduct. De mannen hebben donkere kleding aan en lichte handschoenen.

Wie heeft ze gezien voor de overval, toen ze nog geen gezichtsbedekking voor hadden, of daarna in het winkelcentrum, of toen ze wegreden in de vluchtauto?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.