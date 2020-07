Zingen, schreeuwen en brullen nu verboden; kerkzang mag wel

Kolff over zingen in de kerk: 'Het is in de grondwet vastgelegd dat mensen hun geloof mogen belijden'

Het is nu officieel verboden om in het openbaar te zingen, schreeuwen of brullen. Zo staat het namelijk, op aanwijzing van minister Grapperhaus, in de noodverordening van alle regio's. "Dus ook in de onze", zegt de Dordtse burgemeester Wouter Kolff als voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

"Wat het verschil tussen schreeuwen en brullen is weet ik eigenlijk ook niet", zegt hij. Wat Kolff wel weet, is dat er één uitzondering is wat betreft zingen; in de kerk mag het wel: "Het is in de grondwet vastgelegd dat mensen hun geloof mogen belijden." Zang hoort daar bij, zo oordeelde de minister.

Althans, als dat gebeurt volgens de richtlijn van het RIVM. Maar die is er nog niet. "Ik verwacht wel, dat die er binnen enkele dagen komt", aldus Kolff. Hij kiest er niet voor om in afwachting daarvan het zingen in de kerk te verbieden: "Ik doe een beroep op het gezonde verstand en de verantwoordelijkheid van kerken. Ze hebben dat in de afgelopen periode ook goed gedaan."



Sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land hield Kolff samen met GGD-directeur Karel van Hengel een wekelijkse persbijeenkomst: "Dit is voorlopig de laatste." Hij sloot af met een boodschap voor deze zomer: "Houd je aan de anderhalve meter. Dat doe je niet alleen voor jezelf, dat doe je ook voor een ander."

Demonstraties

Tijdens de bijeenkomst maakte de Dordtse burgemeester ook bekend dat er twéé demonstraties in zijn stad zijn aangekondigd. Zondagmiddag een tegen de noodverordeningen en volgende week woensdag of vrijdag van Black Lives Matter. "Ik overleg nog met de organisatoren, maar als de demonstraties doorgaan zullen ze plaatsvinden in het Weizigtpark."

