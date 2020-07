Rotterdams Miniworld heeft een nieuw, glimmend pronkstuk

Tussen de schaalmodellen van alle bekende Rotterdamse gebouwen in is vanaf donderdag een nieuw pronkstuk te bewonderen in Miniworld Rotterdam: het depot van Museum Boijmans Van Beuningen staat letterlijk te shinen in het museum.

De al bestaande maquette stond jarenlang in het kantoor van een architectenbureau. Miniworld heeft het stuk nu bemachtigd. Het is het eerste schaalmodel dat het museum niet zelf heeft gemaakt. "Deze maquette is een heel bijzonder ding. Het scheelt me veel manuren om dit niet te hoeven maken," zegt Dido Geluk, teamleider van het atelier van het museum. Wethouder Bart Kurvers mocht de maquette donderdagmorgen onthullen.

Het was een flinke klus om de maquette op een mooi plekje in het museum te zetten. "Het zat gemonteerd in een bakfiets en het loswrikken was best even spannend," zegt Geluk.

'We knijpen hem'

Door de coronacrisis is het een uitdagende tijd geweest voor Miniworld Rotterdam zegt directeur Marc van Buren. Twee jaar geleden had het museum het al moeilijk na een hele warme zomer. "We knijpen hem op dit moment. Ik hoop dat mensen nu in grote getale komen nu het weer mag."

In juli en augustus wordt er volgens de directeur een belangrijk deel van de jaarlijks omzet gedraaid. "Als het hard regent, komen mensen sneller naar een binnenattractie." Ook de restricties vanwege het coronavirus zullen parten spelen. "We kunnen maximaal zes- of zevenhonderd bezoekers kwijt. Normaal is het negen- tot twaalfhonderd."

Lees meer