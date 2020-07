Vliegtuigspotters verzamelen zich in Waalhaven voor aankomst eerste Amerikaanse helikopters

Tientallen vliegtuigspotters verzamelden zich donderdagochtend in de Rotterdamse Waalhaven om de aankomst van een aantal Amerikaanse legerhelikopters vast te leggen. Sinds woensdag vliegen er tot uiterlijk 24 juli in totaal 77 helikopters van Eindhoven naar Rotterdam.

De Verenigde Staten hebben het Nederlandse ministerie van Defensie gevraagd om dit traject te begeleiden. Verspreid over de periode 1 tot 24 juli legt veel Amerikaans materieel dezelfde reis af. Naast de vliegende helikopters worden 1.800 andere voertuigen en containers over de Nederlandse wegen verplaatst. In oktober vorig jaar verplaatste een grote hoeveelheid Amerikaans materieel zich ook al eens door Nederland.

Al het materiaal wordt vanuit de Rotterdamse haven teruggebracht naar Amerika. De helikopters en het overige materieel zijn in Europa gebruikt voor de reactie op de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 en voor trainingen met Oost-Europese leden van de NAVO. In Eindhoven, Rotterdam en daartussen worden ongeveer honderd Nederlandse militairen ingezet om alles in goede banen te leiden.

Het transport van de 77 helikopters is woensdag en donderdag begonnen met een paar legerheli's per dag, afhankelijk van het weer gaan er vanaf maandag meer komen. Rijnmond zendt dan ook een reportage uit, over de vlucht van de Amerikaanse helikopters over onze regio.