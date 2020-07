Bejaarde man vraagt om afstand maar krijgt vuistslag

Een vuistslag krijgt een 70-jarige man als hij aan een jongeman vraagt om afstand te bewaren in verband met corona.

Beide mannen stappen op 21 april om ongeveer 12.00 uur op het Marconiplein, in tramlijn 24. De oudere man vindt dat de jongere man treuzelt en vraagt of hij er langs mag.

De jongeman komt daarna dichtbij hem staan en vraagt of hij soms haast heeft. Als de oudere man vraagt om afstand te houden, ontstaat er een woordenwisseling, waarna de jongere man een kaakslag uitdeelt. De verdachte is duidelijk herkenbaar in beeld. Herkent u hem?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.