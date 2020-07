Getijdenpark Schiedam krijgt een 'vangarm' tegen drijvend afval

In de Rotterdamse Keilehaven wordt al geexperimenteerd met een vangarm. In Schiedam komt een iets modernere versie.

De aanleg is nagenoeg gereed en in de herfst komt de vangarm naar Schiedam Zuid

Eb en vloed waren er al in de Schiedamse Wilhelminahaven, maar er komt in het najaar ook een vangarm die drijvend afval uit het water moet wegsluizen. Wethouder Jeroen Ooijevaar van Openbare Ruimte en Milieu rekent op zo'n twee zeecontainers vol drijvende troep per maand, die automatisch uit het water worden gevist.

De aanleg van het getijdenpark in Schiedam-Zuid nadert haar voltooiing. Het afgelopen halfjaar zijn de oevers en omgeving aangepakt en zijn damwanden in de havenbodem geduwd om de oevers geleidelijk te laten aflopen. Dit om te voorkomen dat de aangebrachte oevergrond in de vaargeul zou verdwijnen. "We hebben dat uiterst voorzichtig gedaan na bodemonderzoek, want in de Tweede Wereldoorlog zijn er ook hier nogal wat explosieven gedropt", vertelt projectleider Rene Alberts van de gemeente Schiedam. Momenteel wordt er nog gewerkt aan wandelpaden rond het nagelnieuwe getijdenpark aan de Havendijk.

Boulevard

"Er zal in dit gebied meer biodiversiteit komen en het water zal schoner worden", zegt Ooijevaar. "We willen ook de historie van Schiedam wat zichtbaarder maken. Hier lagen grauwe basaltblokken en nu komt er een natuurvriendelijke oever met meer biodiversiteit. De getijden zijn door de aanpassingen nu ook steeds meer zichtbaar. Er komen nieuwe vegetatie en dieren. Wat ook heel belangrijk is, is dat deze haven en de nieuwe boulevard hier meer verbonden worden met de binnenstad."

De 'plasticvanger' komt als drijvend object in het water van het getijdenpark en zal zo'n dertig tot veertig kuub afval uit het water vissen. "Momenteel ligt een dergelijk systeem al in de Keilehaven in Rotterdam", vertelt Alberts. "Het is allemaal nog wat experimenteel en we hopen dat het in september of oktober geplaatst kan worden. Ook dan moeten voorzichtig wat palen de grond in om de verzamelbak voor het afval te verankeren. Die moet meebewegen met het tij."

Vangarm

Het Rotterdamse bedrijf, dat in de Keilehaven een proefopstelling heeft aangelegd, verwacht dat Schiedam een vangarm krijgt van maximaal zo'n tweehonderd meter in lengte. Het moet een modernere versie worden van het kleinere Rotterdamse zusje, dat na wat aanpassingen goed blijkt te werken in de Keilehaven.

Rijkswaterstaat is de grote trekker van het project om meer getijdenparken in Nederland aan te leggen. "De waterkwaliteit zal hierdoor echt verbeteren", zegt Ooijevaar. "Ze betalen ook het gros van de aanlegkosten. En zeg nou zelf, hier op een bankje zitten, in het groen, en genieten van alles dat voorbij vaart", somt de Schiedamse wethouder op.

"Bovendien is het een historische plaats, want hier was vroeger een openluchtzwembad in de haven. Hier kun je heerlijk zitten en in het luchtledige staren", besluit Ooijevaar.