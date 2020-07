Minimale buit door digitale betalingen maken overval zinloos

Weer een overval op een vestiging van snackbar Verhage. Eigenaar Patrick legt in Bureau Rijnmond uit dat een beroving zinloos is, omdat de opbrengst minimaal is. Er wordt namelijk in bijna alle gevallen digitaal betaald. De impact op de medewerkers en de schade voor de snackbar is echter fors.

Eerder lieten we de verdachten zien van een dubbele overval op Verhage in Rotterdam-Beverwaard. Dit keer gaat het om een Verhage in Spijkenisse. Twee daders komen op 29 december 2019 rond 20.00 uur de snackbar aan de Vlinderveen binnen.

Het personeel wordt bedreigd met een vuurwapen en een groot mes. Wrang is het dat één van de medewerkers pas haar tweede late dienst loopt, na een beroving drie jaar geleden. Eén van de daders richt een vuurwapen op haar hoofd, waarna ze de kassalade met klein geld in een plastic tas leegt.

Als een overvaller ziet dat ze nog enkele biljetten in haar hand heeft, komt hij tweemaal terug. Daarna vertrekken ze, de twee medewerksters getraumatiseerd achterlatend.

De twee verdachten zijn volgens de slachtoffers een jaar of 16 oud. Ze dragen donkere kleding en hebben capuchons over hun hoofden. De onderkant van hun gezicht is afgedekt.

Eigenaar Patrick vertelde eerder bij Rijnmond dat de persoon met de gouden tip kan rekenen op een jaar lang gratis patat.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.