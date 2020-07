Groep minderjarigen beroven leeftijdgenoot bij Ahoy

Het 15-jarige slachtoffer wordt op zondag 26 januari rond 15.00 uur omsingeld door een groep op het voorplein van Ahoy in Rotterdam-Zuid. Ze grissen een telefoon uit zijn hand, trekken een ketting van zijn hals en hij wordt onder bedreiging van een mes gedwongen zijn horloge af te geven en zijn jas uit te doen. In die jas zitten allerlei spullen.

Drie verdachten vermoedelijk tussen de 15 en 17 jaar oud, zijn gefilmd. De één draagt een camouflagebroek en een zwarte jas, de ander een opvallende rode jas, zwarte kleding en een zwarte muts en de derde een donkere jas en een rode trui.

Omdat de verdachten minderjarig zijn worden hun gezichten nu nog geblurd in de hoop dat ze zich melden bij de politie. Gebeurt dat niet dan worden ze, door de zomerstop van Bureau Rijnmond, niet in de tv-uitzending getoond, maar via sociale media.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.