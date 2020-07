Smokkel met drone in gevangenis De Schie mislukt

In de Rotterdamse gevangenis De Schie is geprobeerd spullen te droppen met een drone. Afgelopen maandag landde het toestelletje op de sportplaats, maar daar werd het direct opgemerkt door een beveiliger.

Aan de drone hing een pakket met daarin een mobiele telefoon en vermoedelijk drugs. De afgelopen maanden mislukten soortgelijke pogingen bij de gevangenissen van Dordrecht en Krimpen aan den IJssel.

Het ministerie van Justitie neemt maatregelen tegen de smokkelvluchten met drones boven gevangenissen. In Dordrecht zijn hoge netten gespannen en ook in Krimpen aan den IJssel is men daarmee begonnen.

In De Schie is gestart met dronedetectie. Het ministerie wil bewust geen details geven over deze technische operatie.