Burgemeester Kolff verbiedt demonstratie in Dordrecht tegen corona-spoedwet

De demonstratie tegen de corona-spoedwet, komende zondagmiddag in Dordrecht, is verboden door burgemeester Wouter Kolff. Na overleg met de organisatoren, donderdagmiddag, is hij van oordeel dat de openbare orde en de gezondheid van demonstranten niet gegarandeerd kan worden.

De oorzaak van dat tweezijdige probleem is het verwachte aantal demonstranten. "Aanvankelijk ging het om 250 mensen", zegt de woordvoerder van Kolff, "maar vanmiddag hoorden we dat wellicht Willem Engel komt spreken en dat er dan duizenden mensen komen."

Voor zoveel mensen is in het Dordtse Weizigtpark geen plaats. Alternatieve plekken om te demonstreren in Dordrecht zijn er volgens de gemeente niet. Of een demonstratie van Black Lives Matter op 8 of 10 juli wél door kan gaan is nog niet bekend.

Virus Waanzin

Eerder verbood ook de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb een demonstratie tegen de coronamaatregelen door de actiegroep Virus Waanzin in Rotterdam. Ook dat verbod had te maken met het verwachte aantal deelnemers in combinatie met de aangekondigde locatie.