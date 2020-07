Olifantenmaagd aan een date geholpen in Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp heeft sinds kort een nieuwe inwoner: de 14-jarige olifantenbul Fahim. Hij is speciaal uit België gehaald om in Rotterdam voor nageslacht te zorgen. Fahim wordt gekoppeld aan de koe Faya. Er is wel een dingetje: op het gebied van vrouwen is Fahim nog helemaal bleu.

De onervarenheid is niet van hem af te lezen, want hij viel meteen in de smaak bij de vrouwen. Bij aankomst werd hij met luid getrompetter begroet door de nieuwsgierige olifantenvrouwtjes.

Verhaal gaat verder onder de reportage



Pittig karakter

Verzorger Casper Willebrandts vertelt dat Fahim moet wennen aan zijn soortgenoten. In de Belgische dierentuin heeft hij drie jaar alleen gestaan. "Hij heeft een totaal ander temperament dan de vorige bul die we hadden: Timber. Fahim heeft een pittig karakter."

Fahim heeft inmiddels kennis gemaakt met een deel van de kudde en dat ging goed. Volgende week mag Fahim dan ook face-to-face kennismaken met zijn beoogde date: de 10-jarige koe Faya.

Zij heeft de leeftijd om drachtig te worden, nu is het hopen dat het klikt tussen de twee dieren.

Fokprogramma

De komst van Fahim naar de dierentuin is onderdeel van het Europese fokprogramma (EEP) dat door Diergaarde Blijdorp wordt gecoördineerd. Het EPP is een soort datingbureau voor bedreigde diersoorten.

Een olifantenfamilie bestaat uit een aantal vrouwtjes en hun kinderen. Pas in de vruchtbare periode komen de mannetjes in beeld. In het wild trekken de bullen van kudde naar kudde, maar in een dierentuin gaat dat niet. Daarom werken dierentuinen via het EEP samen om te zorgen voor goede matches tussen olifanten. Door dat centraal te regelen, wordt inteelt voorkomen en de populatie gezond gehouden.

Mannetje Fahim en vrouwtje Faya moeten dus een match worden. Kunnen we straks kleine olifantjes verwachten? "Dat durf ik echt niet te zeggen", zegt verzorger Willebrandts. "Het is voor Fahim 'de eerste keer'. Maar het kan zó gebeurd zijn."

Willebrandts hoopt van harte dat Fahim en Faya op elkaar aanslaan: "Daarom hebben we dit circus opgezet."