Strafrechtelijk onderzoek naar WhatsApp-groep politie Rotterdam, vijf agenten verplicht thuis

Vijf Rotterdamse politieagenten die worden gelinkt aan racistische uitlatingen in een WhatsApp-groep, zitten de komende tijd verplicht thuis. Justitie gaat door middel van een strafrechtelijk onderzoek bekijken of er strafbaar is gehandeld door de agenten.

De uitkomst van dat onderzoek, dat wordt uitgevoerd door het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie eenheid Rotterdam onder leiding van de hoofdofficier van justitie, zal uiteindelijk bepalen of de agenten strafrechtelijk worden vervolgd.

Woensdag werd al bekend dat de politie een intern onderzoek is gestart. De agenten van politiebureau Marconiplein in Rotterdam zouden vorig jaar in een groepsapp termen gebruikt hebben als 'kankervolk', 'kutafrikanen' en 'pauperallochtonen'. Dat gebeurde na een filmpje van een mishandeling van een 15-jarige jongen door donkere leeftijdsgenoten in Spijkenisse.

Plaatsvervangend politiechef Karin Krukkert van de politie in Rotterdam liet eerder in een reactie aan Rijnmond al weten dat "discriminatie en racisme onder geen enkele omstandigheid thuis hoort binnen de politie."