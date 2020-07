Fraudezaak gemeente Rotterdam: de ambtenaar die ook een vrije jongen was

Nico van de V. was al jaren topambtenaar bij de gemeente Rotterdam, toen hij 'zijn vleugels wilde uitslaan'. Hij mocht in deeltijd zijn eigen bedrijfje opstarten. Volgens justitie is het toen fout gegaan: De V. zou tonnen aan subsidie in eigen zak hebben gestoken.

Bij de gemeente hield de 60-jarige Van de V. zich voornamelijk bezig met jeugdwerkloosheid. In 2010 kwam er subsidie van het Rijk voor werkloosheidsprojecten in de regio Rijnmond. Nico van de V. was bij enkele projecten nauw betrokken, mét zijn eigen bedrijf Expertisz.

"Er moesten filmpjes worden gemaakt van openstaande vacatures. Of een stagedag georganiseerd. Ik deed de voorbereidingen, zoals het benaderen van de locaties waar werd gefilmd."

Bij de gemeente, en dus ook bij justitie, denken ze daar anders over. De ingediende facturen waren vaag. De overtuiging bestaat dat Van de V. helemaal niets heeft gedaan voor het geld: fraude dus.

Slager keurt eigen vlees

Ook de rechter was donderdag kritisch. "U stelde de facturen op en ondertekende die vervolgens zelf met een akkoord. Dat is een slager die zijn eigen vlees keurt."

De ingewikkelde constructies rond de projecten riepen vragen op. Nico van de V. gebruikte tussenstations voor de betaling van de projecten. "Heeft u wel eens van het woord transparantie gehoord?", wilde de rechter weten.

De verdachte verblikte of verbloosde niet. "Dat was zo afgesproken met de regio-gemeenten", was zijn standaard antwoord. Justitie betwist dat. De beslissingen zijn niet terug te vinden in de verslagen, maar opmerkelijk genoeg wél in de verslagen die op de usb-stick van Nico van de V. staan "Hij gaat hier gewoon door met liegen en bedriegen", zei officier van justitie Van de Kerkhof.

De ex-gemeenteambtenaar hield vol: hij had wel degelijk veel arbeid verricht. De rijksrecherche had het gewoon niet goed genoeg uitgezocht. Wat misschien niet heeft geholpen, moest zijn advocaat erkennen, is dat Van de V. steeds heeft geweigerd een verklaring af te leggen.

Integer

Ook zijn vrouw en zoon zeiden het: hij heeft altijd keihard gewerkt, ook in de avonduren. "Het is een integere, betrouwbare man. Dat vermogen is eerlijk verdiend. Het is geen crimineel geld."

Zowel zijn vrouw als zijn zoon staan terecht, voor witwassen. Beiden kregen aanzienlijke geldbedragen van Nico voor hun eigen bedrijven. Zijn vrouw wilde taallessen geven, zijn zoon had een filmproductie-bedrijf. Dat laatste kreeg zeven ton. "Investeringen en leningen", zegt de verdachte. "Witwassen", zegt justitie.

Want, zo makkelijk als het geld erin ging, zo makkelijk kwam het er ook weer uit en dan ging het weer naar een ander bedrijfje van Nico van de V. Vier ton hier, drie ton daar. "Een heel circus aan betalingen", zo vatte de rechter de handelingen van de 'vrije jongen' annex ambtenaar nog eens samen.

De gemeente Rotterdam heeft eerder met succes het geld teruggevorderd bij de civiele rechter . Maar Nico van de V. had nieuws: "Uit nieuwe informatie blijkt dat alles in de haak was. Ik heb herziening van het vonnis gevraagd."

Failliet

Ondertussen heeft hij geen cent te makken, zei hij. "Ik ben mijn baan kwijt, mijn huis uitgezet en persoonlijk failliet." Zijn vrouw zei dat het haar soms allemaal te veel wordt. Zijn zoon was ronduit boos. "Ik word hier als crimineel neergezet. Voor u, rechters, zijn die geldbedragen nummers. Voor mij zijn het dromen die niet zijn doorgegaan."