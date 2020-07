De Tweemaster in Maassluis vanaf dinsdag weer grotendeels open voor bezoek

De Tweemaster in Maassluis. Foto: Argos Zorggroep

Verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis opent aankomende dinsdag 7 juli weer grotendeels haar deuren. Het verpleeghuis werd eind vorige maand in korte tijd hard geraakt door het coronavirus, maar de laatste dagen zijn er geen nieuwe cliënten besmet. Wel zijn er nog drie medewerkers positief getest.

Daarmee zijn er nu in totaal zeventien bewoners en vijftien medewerkers besmet met het coronavirus. Twee bewoners zijn overleden, meldt de Argos Zorggroep, waar het verpleeghuis onder valt.

Ruim een week geleden besloot het verpleeghuis na een korte heropening een bezoekersstop in te voeren, nadat de eerste zes besmettingen werden gemeld.

Onder controle

Het aantal besmettingen onder de bewoners staat nu sinds afgelopen weekend op zeventien, waarmee de corona-uitbraak in het verpleeghuis onder controle lijkt. Besmette bewoners zijn naar een andere locatie in Vlaardingen verplaatst. "Hier kunnen deze bewoners high-care verzorging krijgen en worden ze tegelijkertijd weggehaald bij de bewoners die niet zijn besmet", meldde een woordvoerder van de Argos Zorggroep eerder al .

Nu kan het verpleeghuis, op aangeven van de GGD Rotterdam-Rijnmond, dus weer grotendeels open voor bezoek. Zo opent onder meer de dagbesteding weer. Woonzorggroep De Ever, waar zeventien bewoners besmet raakten met het coronavirus, blijft nog in quarantaine. Woonzorggroepen De Elbe en De Klipper gaan ook nog niet open, in verband met één positieve test bij een medewerker. De Argos Zorggroep verwacht deze drie woonzorggroepen maandag 13 juli weer te kunnen openen voor bezoek, op voorwaarde dat er geen nieuwe besmettingen bijkomen.

Nog geen duidelijke bron van uitbraak

Naar aanleiding van de uitbraak in De Tweemaster doet de GGD bron- en contactonderzoek. Uit de eerste conclusies blijkt dat de bron van de corona-uitbraak in het verpleeghuis nog niet duidelijk te achterhalen is.

"Het lijkt logisch dat het virus van buitenaf is meegenomen en dit kan op verschillende manieren zijn gebeurd, bijvoorbeeld door bezoek, een vrijwilliger of een medewerker. Elke beweging van buiten naar binnen is immers een potentieel risico op het meebrengen van het virus", meldt de Argos Zorggroep.

Het onderzoek is nog niet volledig afgerond.

