Ouderen in Schiebroek kunnen eindelijk weer samen smartlappen zingen

Bewoners van de Parkflat in Rotterdam-Schiebroek mogen weer zingen in de hal.

Ouderen in Schiebroek kunnen ein-de-lijk weer zingen: 'We verheugden ons hier op'

Het was voor de bewoners van de Parkflat in Rotterdam-Schiebroek elke donderdag vaste prik: samen smartlappen zingen onder begeleiding van muzikant Eddy. Maar toen kwam corona. Na drie lange en soms eenzame maanden mochten de bewoners donderdag voor het eerst weer samenkomen om in de hal te gaan zingen.

"We hebben ons hier zo erg op verheugd", zegt bewoonster Magda. "Iedereen vroeg telkens maar weer wanneer het weer kon. En dankzij de versoepelingen kan het nu eindelijk! Al hadden we tussendoor al wel buiten gezongen, maar dat het nu ook binnen mag is geweldig."

Verschrikkelijk

Want over de afgelopen drie maanden kan Magda kort zijn: "Verschrikkelijk", zegt ze stellig. "Elke ochtend vroeg ik mijzelf af wat ik weer in hemelsnaam moest gaan doen met mijn dag. Ik heb wel veel gelezen en veel boeken gekocht. Dus de Bruna is nu wel binnen denk ik."

"Je merkt dat veel mensen in eenzaamheid terugvallen", voegt medebewoner Leen toe. Leen zit in de bewonerscommissie en is blij dat de evenementenkalender in het gebouw weer gevuld kan worden. "Ik heb zelf nog een vrouw en kleinkinderen die in de buurt wonen, dus eenzaam ben ik nooit echt geweest. Maar andere mensen wel en het is dan belangrijk om ze weer bij de voordeur vandaan te krijgen."

"Dat is ook wel het belangrijkste", zegt muzikant Eddy Versloot, die het geheel begeleidt en zich elke keer laat vertellen welk nummer de bewoners willen spelen. "Natuurlijk is het zingen hartstikke leuk. Maar het bij elkaar komen en het sociale aspect is nog veel belangrijker."

Buiten de deur

En daarbij houdt iedereen zich netjes aan de regels. Tussen elke stoel zit genoeg ruimte en de ramen staan open voor goede ventilatie. "We hebben het (corona, red.) tot nu toe buiten de deur weten te houden en dat moeten we ook zo houden", zegt Leen. "De gemiddelde leeftijd is hier boven de 80, dus we moeten oppassen. Maar als iedereen zich aan de regels houdt, kunnen we het weer allemaal oppakken."

"En anders zijn die drie maanden voor niks geweest", besluit Magda. "Dan kunnen we weer opnieuw beginnen en mag het gebouw op slot. Nee, we moeten goed oppassen, maar tegelijkertijd ben ik blij dat het normale leven weer opstart. Een beetje leven in de brouwerij kon nu geen kwaad."