Wat te doen als je kind een driftbui krijgt in de supermarkt?

Huilen, gillen, languit op de grond gaan liggen... een driftbui van je kind in bijvoorbeeld de supermarkt is voor veel ouders een nachtmerrie. Maar wat doe je eraan? Fadma Bouchataoui, opvoedexpert bij Rijnmond en als opvoedkundige verbonden aan de wijkacademie in Rotterdam-Zuid, geeft het advies: "Laat het gebeuren."

"Ik denk dat we ons er vooral niet voor moeten schamen", begint Bouchataoui over driftbuien bij jonge kinderen. "Dat is denk ik ons grootste struikelblok. Iedereen kijkt naar je, waardoor je het gevoel hebt dat je geen goede ouder bent. Daarom willen we dat het zo snel mogelijk ophoudt, maar daar helpen we ons kind niet mee."

Olie op het vuur

Maar wat moet je dan wel doen als ouder? "Vooral het belang van het kind voor ogen hebben, niet het belang van de omgeving", vervolgt Bouchataoui. "Laat het gebeuren. Driftbuien horen bij de ontwikkeling van het kind. Als ze merken dat de dingen niet lopen zoals zij willen, krijg je driftbuien. Als volwassenen raken we ook teleurgesteld als dingen anders lopen dan we willen, alleen wij weten dat het leven gewoon doorgaat."

"Een kind moet dat nog leren. Door boos te worden op het kind, gooien we gewoon olie op het vuur. Het beste dat een kind kan gebruiken, is ouders die er begrip voor hebben. Als je denkt dat het lang gaat duren, kun je ook de keuze maken om zo snel mogelijk met je kind die supermarkt uit te gaan."

Koekje

De frustratie bij een kind komt vaak voort uit teleurstelling, benadrukt Bouchataoui. "Bijvoorbeeld bij het niet krijgen van een koekje. Vanuit die tranen leert het kind omgaan met dat soort situaties. Hoe minder de ouders daar te fel op reageren, hoe meer ruimte het kind krijgt om te berusten in de situatie. Dat verdriet mag er zijn, zo leert een kind dit soort situaties te accepteren."

Is het ook een goed idee om met je kind te praten over een driftbui? "Een kind van 2 of 3 begrijpt dat natuurlijk nog niet, maar naarmate het kind ouder is, kan je er altijd nog achteraf een gesprek over aangaan", adviseert Bouchataoui. "Hoe kunnen we deze situatie voorkomen? Dan bedenk je met je kind oplossingen."