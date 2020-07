Het is officieel: gemeenteraad Rotterdam wil Aboutaleb nog zes jaar als burgemeester

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad steunt een derde termijn voor burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij wordt nu officieel aanbevolen voor een herbenoeming van zes jaar, tot 2027. Daarover is donderdag in het geheim in de raad gestemd.

Aboutaleb heeft er in januari 2021 twee termijnen van zes jaar op zitten als burgemeester van de stad. Het besluit voor een herbenoeming is geen verrassing. Aboutaleb peilde al eerder onder de raadsleden of ze hem graag wilden houden als burgemeester.

In december vorig jaar gaf hij ook zelf al aan tot 2027 te willen blijven.

Applaus

De Rotterdamse raad stuurt nu een aanbevelingsbrief naar de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Hij zal de brief doorsturen naar de minister van Binnenlandse Zaken. Daarna zal de herbenoeming officieel worden beklonken door de koning.

De burgemeester kreeg na de uitslag van de stemming applaus van wethouders en raadsleden op het stadhuis aan de Coolsingel. Dat moment werd gefilmd door wethouder Judith Bokhove:



Geheim

Wat er in de vergadering donderdag is gezegd, blijft geheim. Alleen Leefbaar Rotterdam heeft eerder al gezegd niet voor te stemmen. Die partij is niet per se ontevreden over Aboutaleb, maar wil dat burgers inspraak hebben bij het herbenoemen van de burgemeester.