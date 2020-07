Het weer van vandaag: stevige zuidwestenwind

Vanochtend is er af en toe zon en bestaat er landinwaarts nog kans op een lokale regenbui. Vanmiddag komt de zon vanuit het westen vaker tevoorschijn en blijft het droog. Met een middagtemperatuur van 20 graden is het relatief koel voor begin juli. De zuidwestenwind neemt in de loop van de dag toe naar matig tot vrij krachtig en aan zee tot krachtig, windkracht 4 tot 6.

Vanavond en vannacht raakt het al snel bewolkt en gaat het af en toe regenen en motregenen. Het koelt af naar 15 graden en de zuidwestenwind waait matig tot krachtig langs de kust.

Morgen doet het weer meer denken aan de herfst dan aan de zomer. Het is een overwegend bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt 20 graden. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en langs de kust krachtig en mogelijk hard, windkracht 5 tot 7. Aan zee bestaat er kans op windstoten tussen 70 en 75 km/u.

Vooruitzichten

Volgende week zorgt het Azorenhoog voor een weersverbetering met zonnige perioden en na maandag blijft het ook droog. Het is met 18 of 19 graden aan de koele kant, op woensdag wordt het een graad of 21. Normaal is het nu in de middag 22 graden in Rotterdam.