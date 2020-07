Het kan weer! Met je fiets door de Maastunnel

Hida stond met haar het fiets te wachten voor het hek waardoor ze de eerste was die de tunnel in mocht rijden. "Ik heb de tunnel echt gemist. Ik woon dichtbij en nu hoef ik niet meer met het pontje naar mijn werk."

Ook Edim Hadziavdic, directeur Stadsbeheer, was bij de opening aanwezig. Volgens hem hebben de werkzaamheden wat vertraging opgelopen door de coronacrisis. "De aannemer moest vooral wat buitenlandse werknemers naar huis sturen, maar uiteindelijk is alles voorbeeldig verlopen."

Hij somt op wat er in de afgelopen tijd allemaal is gebeurd. "Eigenlijk is alleen de bouwkundige constructie gebleven en is voor de rest alles aangepakt. Dus van de tegels, de vloer tot aan de verlichting."

Voor het project zijn zoveel mogelijk materialen hergebruikt en is led-verlichting opgehangen. Ook is de tunnel voorzien van nieuwe beveiligingscamera's.



Het voetgangersgedeelte gaat pas in het najaar open. Het voet- en fietsveer gaat na 13 juli uit de vaart.