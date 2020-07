Wild redden in Chris Natuurlijk van 4 juli

Net als in de rest van Nederland gaan ook op het eiland IJsselmonde overal maaimachines het land op om het hoge gras te maaien. Voor reekalfjes en andere jonge dieren die verscholen liggen in het gras, is dat levensgevaarlijk. De heidewachters Kylian en Hunter en hun baasjes Dirk-Jan Polak en Adriaan van Dorp, gaan in de polder wild redden van de grasmaaier.

Groene spechtroute

Bezoekerscentrum Tenellaplas in Rockanje gaat zaterdag 4 juli na maanden van sluiting door corona, weer open.

Chris Natuurlijk gaat kijken in het bezoekerscentrum en volgt met boswachter Mirjam Eikelenboom van het Zuid-Hollands Landschap een deel van een nieuwe speurtocht in de duinen langs de route van de groene specht.

Prentenboek is ode aan Rotterdam

Van het uitgestrekte havengebied tot de Markthal en de Kuip, van de Kop van Zuid tot de Landtong Rozenburg. Het prentenboek Rotterdam van Georgien Overwater is een ode aan de Maasstad. Chris Natuurlijk ontmoet de illustratrice op een plek uit haar boek.

Zomerlezen

De zomervakantie staat voor de deur. Een beetje anders dan anders, want heel ver kunnen we niet gaan, maar thuis wegdromen bij een mooi boek kan wel. Gert-Jan van Rietschoten van Boekhandel van Rietschoten in Rotterdam-IJsselmonde heeft een paar goede suggesties daarvoor.

Luister zaterdag 4 juli van 08:00 tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.