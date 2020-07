VIDEO: Terug naar 3 juli 2010: Rotterdam in de ban van start Tour de France

Normaal gesproken heerst er in juli een flinke Tourkoorts, maar door een ander virus ligt de wielersport compleet stil. Precies tien jaar geleden was dat heel anders. Rotterdam was toen het decor van de Grand Départ, oftewel de start van de Tour de France.

Zaterdag 3 juli 2010, 16:15 uur. De eerste van de 197 Tourrenners begint aan de proloog van de 97ste Ronde van Frankrijk. Ditmaal door de straten van Rotterdam. Voor Zuidplein, aan het begin van de Dordtselaan, staat het startpodium waar bekende renners als Lance Armstrong, Alberto Contador, Fabian Cancellara, Robert Gesink en Mark Cavendish van start gaan.

Ook Koos Moerenhout, geboren onder de rook van Rotterdam in Achthuizen, begint aan zijn 7de en laatste Tour. De renner van de Rabobank-ploeg kent het 8,9 kilometer lange parcours nog goed. “De lastige stukken van de proloog waren op de Dordtselaan, omdat die heen en terug werd gereden en dat was toch best smal,” herinnert Moerenhout zich nog. “Natuurlijk moest je ook de Erasmusbrug en de Willemsbrug over, dan moet je even uit je zadel.’’

Kletsnat

Moerenhout behoort in die tijd tot de betere tijdrijders van het peloton en was gebrand op een goede prestatie. “Het was niet een heel technisch parcours en ik dacht dat ik wel een top tien zou kunnen rijden,’’ vertelt Moerenhout tien jaar later. “Maar toen begon het te regen. Ik was aan het warmrijden onder de luifel van de teambus en ik hoorde de eerste spetters vallen. De eerste deelnemers hadden droog gereden en de laatste renners ook, maar de golf waar ik in startte, die reden echt met kletsnat weer. Daar was ik geen specialist in, dus vlak voordat ik moest rijden zakte mijn moraal behoorlijk in de schoenen. En ik bakte er inderdaad helemaal niets van.’’ De huidige bondscoach van de mannen was op die zaterdag 3 juli 2010 uiteindelijk op de 129ste plek terug te vinden.

Grotesk

De start van Tour is voor de stad Rotterdam een prachtig visitekaartje. Ondanks het mindere weer tijdens de proloog is de stad afgeladen druk. Ook de huidige wethouder van sport, Sven de Langen, staat die dag als wielerliefhebber langs het parcours om de renners aan te moedigen. “Ik vond het grotesk,’’ vertelt wethouder De Langen. “Het is als de marathon van Rotterdam met hordes mensen langs de kant van de weg en het typische rondgaande gejuich waarbij je aan het geluid aan de andere kant van de Maas precies kon horen waar bepaalde renners waren. Je had een mooi vibe in de stad, helikopters in de lucht, boten van het havenbedrijf die water in de lucht in spoten. Er was dus een hele prettige sfeer in Rotterdam en zelfs het weer heeft die dag geen roet in het eten kunnen gooien.’’

Tien jaar na de Tourstart heeft De Langen een grote wens: nog een keer een weekend lang de Tour de France in Rotterdam. “Ik ben twee jaar geleden wethouder sport geworden en dan verwacht je veel vragen over bijvoorbeeld de drie grote voetbalclubs in onze stad. Maar als ik ergens kom, dan is de meest gestelde vraag: komt er weer een Tour naar Rotterdam? Iedereen vond het in 2010 zo mooi dat alles in de stad in het teken stond van de gele trui, het fietsen. Dat wil men dus nog een keer.’’



Inmiddels heeft wethouder al diverse gesprekken gevoerd met de directie van de Tour de France en het voorstel om een Grand Départ in 2023, 2024 of 2025 ligt op het bureau van Tourdirecteur Christian Prudhomme. “Voor zoiets moet je altijd geduld hebben,” weet De Langen. “Pas in 2021 weten we of we in aanmerking komen voor 2023. Maar dat we het willen, is wel duidelijk.’’

Live-uitzending

In de aanloop naar en in het weekend van de Tourstart pakte Rijnmond groots uit met een dagelijks Tourjournaal op radio en TV. En zowel tijdens de proloog als bij de start van de eerste etappe richting Brussel had Rijnmond een live tv-uitzending. "Ik had met de cameraman en regisseur een prachtige plek die zaterdag aan de voet van de Erasmusbrug’’, kijkt Rijnmond-presentator Ruud van Os terug. Hij presenteerde vanaf een balkon de live-uitzending terwijl de renners van de Erasmusbrug af reden. "Het was echt een onvergetelijk moment.’’

Maar de mooiste herinnering heeft Van Os aan een dag later, bij de start van de eerste etappe op zondag 4 juli 2010. ,,Alle renners vertrokken rustig weg van de Westerkade, door de speakers klonk ‘Highway To Hell’ van ACDC en honderd meter na het peloton kwam de toen nog allergrootste wielrenner Lance Armstrong. Hij vertrok dus als allerlaatste en pakte toen het applaus helemaal voor zichzelf. Een gillend publiek, Lance Armstrong, die muziek erbij. Prachtig. Dat zal ik nooit vergeten.’

Prachtige reportage

Rijnmond Sport blikt uitgebreid terug op de Grand Départ van 2010. In een prachtige reportage rijdt oud-Tourrenner Koos Moerenhout nog een keer de proloog, anno 2020 met alle stoplichten en het andere (fiets)verkeer.

Aan de hand van mooie archiefbeelden blikt presentator Ruud van Os terug op de live-uitzendingen van Rijnmond. En wethouder van sport, Sven de Langen, blikt ook alvast vooruit naar een mogelijke nieuwe Tourstart in 2023, 2024 of 2025.