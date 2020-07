25 jaar cel geëist voor doodschieten man op Katendrecht

Justitie heeft 25 jaar cel geëist voor een liquidatie in Rotterdam-Katendrecht. Daar werd in oktober 2018 de 32-jarige Dairon Alberto op straat doodgeschoten.

Justitie spreekt van een koelbloedige, geplande afrekening. De 26-jarige Stephen R. zou de schutter zijn geweest. Hij zat op de scooter bij Morqui H. Tegen hem is 20 jaar cel geëist. Beide mannen zijn herkend op camerabeelden. Het DNA van Stephen R. zat op een aansteker in de buurt van de scooter, die later in brand is gestoken.

Morqui H. heeft erkend dat hij de scooter bestuurde. Hij wil niet zeggen wie de bijrijder en dus de schutter was. Stephen R. ontkent. Hij zegt niet in Katendrecht te zijn geweest. Justitie weet niet wat het motief is geweest van de liquidatie. Vermoedelijk was Alberto niet het doelwit en is hij per ongeluk gedood. "Uit niets is gebleken dat het slachtoffer zich bezighield met duistere praktijken."

Alberto was in Katendrecht in de Rechthuislaan om met vrienden een verjaardag te vieren. De mannen op de scooter schoten op een groep mannen. Alberto was de enige die niet wist weg te komen. Hij werd vervolgens van dichtbij doodgeschoten. De politie heeft ter plekke 28 kogelhulzen gevonden. Enkele kogels gingen door geparkeerde auto’s en een café. Justitie noemt het een wonder dat er geen andere personen zijn geraakt.

Bende op Curaçao

Justitie zegt dat er ook signalen zijn geweest dat de daders lid zouden zijn van de NLS, een bende op Curaçao. Maar het politieonderzoek heeft daarover geen duidelijkheid gegeven. De politie heeft ook gemerkt dat veel getuigen bang zijn om verklaringen af te leggen.

De rechter in Rotterdam doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.