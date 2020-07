Groep 8 schittert met musical in leeg Luxor

Ze staan op het podium van het Oude Luxor Theater en spelen de sterren van de hemel. Toch is er geen applaus. Groep 8 van basisschool Het Open Venster in Rotterdam-Lombardijen speelt vrijdag de eindmusical in het theater, maar wel noodgedwongen zonder hun ouders erbij.

Vanwege de anderhalvemeterregel kan Het Open Venster, net als veel andere basisscholen, de musical niet op de vertrouwde manier opvoeren. En dus verzonnen ze een ander plan. De theaters staan leeg, waarom doen we het niet daar? Het Oude Luxor ging akkoord.

Leeg

Vrijdag staan ze dus in een leeg Luxor. De show wordt opgenomen, zodat ouders en andere familieleden die in kleine groepjes op school en daarna thuis kunnen zien. Jammer vinden ze het wel dan het niet op de normale manier kan. "Maar we gaan er gewoon iets leuks van maken", zegt achtste-groeper Emily.

"Het is echt een groot podium en ik heb er heel veel zin in." Ze heeft totaal geen last van plankenkoorts. "Nee, we doen het alleen voor de klas zoals altijd. Het verschil is alleen dat we nu ergens anders staan."

Emily heeft een leuke rol te pakken. "Ik ben juf Tooske en er is ook een meester, meester Ramon, en wij zijn een beetje verliefd op elkaar. Ik word gevangen genomen en zij proberen mij te bevrijden."

Spannende scène

Haar meest spannende scène? "Dat meester Ramon en ik verliefd naar elkaar moeten kijken. Hij moet dan zeggen: 'Dat worden zere lippen'."

Volgende week donderdag moet-ie gemonteerd zijn. Een klusje voor schooldirecteur Victor van Toer, die voor de gelegenheid ook cameraman en editor is. "Er zit wel wat tijdsdruk achter, maar ik denk gewoon een paar nachten doorhalen en dat het dan wel in orde komt. Het moet gewoon lukken."