Koning Willem-Alexander steekt op Voorne-Putten boeren hart onder de riem

Koning Willem-Alexander laat zich informeren over de gevolgen van de coronacrisis in de akkerbouw.

De koning sprak met de eigenaren van het bedrijf over hoe zij de coronacrisis het hoofd proberen te bieden. Tijdens een rondleiding op de boerderij zag de Koning onder meer de voorraden aardappels van het boerenbedrijf die zijn blijven liggen door het wegvallen van de afzetmarkt.

Tekst gaat verder onder de foto



Na het bezoek aan de familie Van der Poel ging Koning Willem-Alexander in gesprek met agrariërs en LTO Nederland over de gevolgen van de coronapandemie op de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. De impact van de coronacrisis is niet eenduidig. Sommige bedrijven hebben de afzet van hun producten grotendeels zien wegvallen door de sluiting van de horeca terwijl andere bedrijven een toename aan vraag vanuit de supermarkten zagen.

Aansluitend sprak de majesteit met diverse betrokkenen over de invloed van veranderingen in het gedrag van consumenten op de productie en de afzetmarkt van akkerbouwers.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima laten zich deze weken door werkbezoeken in verschillende sectoren informeren over de gevolgen van de coronapandemie en de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Zo was de koning vorige maand ook bij Feyenoord. Daar liet hij zich op het trainingscomplex en in De Kuip bijpraten door aanvoerder Steven Berghuis en directeur Mark Koevermans.