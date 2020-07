Aboutaleb teleurgesteld: nog geen extra geld voor aanpak drugscriminaliteit

Uitbreiding van de recherche van het HARC-team, technologische hulpmiddelen en het opkopen van risicopanden: het kan voorlopig nog even niet. Gemeente, justitie en politie (de driehoek) in de Rotterdamse regio krijgen vooralsnog niet het gewenste geld van de overheid om de drugscriminaliteit optimaal te kunnen aanpakken. Dat schrijft burgemeester Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad.