Feyenoorder Orkun Kökcü en Tourstart 2010 in Rijnmond Sport

Ondanks dat de sportwereld volledig stil ligt, houden wij je op de hoogte van het laatste sportnieuws uit de regio. Natuurlijk via deze website, maar ook iedere maandag en vrijdag op TV Rijnmond.

In deze aflevering vertelt Mark Koevermans over de huidige situatie van Feyenoord. De algemeen directeur van de club gaat onder meer in op welke invloed de coronacrisis heeft op de ontwikkelingen rond Feyenoord City en het nieuwe stadion.

Ook horen we in Rijnmond Sport waarom Orkun Kökcü nog een jaar bij Feyenoord blijft en zijn contract tot medio 2025 heeft verlengd. De middenvelder wil met Feyenoord kampioen worden en gaat voor minimaal tien doelpunten van zijn voet.

Ten slotte blikken we terug op exact tien jaar geleden. Op 3 juli 2010 startte de Tour de France. Verslaggever Arjan Smilde blikt met sportwethouder Sven de Langen, oud-renner Koos Moerenhout en Ruud van Os terug op deze historische sportdag.

Bekijk hierboven de volledige uitzending van Rijnmond Sport.