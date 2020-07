Koning neemt uitgebreid de tijd voor familie Van der Poel in Abbenbroek

"Dat is natuurlijk heel gaaf", zegt eigenaresse van de boerderij Rosalinda van der Poel over de komst van de koning. "Het ging allemaal gelijk heel gemakkelijk en dat is mooi. Zeker om te zien dat de koning de agrarische sector hiermee een hart onder de riem wil steken. En dat hij zeer geïnteresseerd en op de hoogte is. Dat is heel erg positief voor de sector."

De koning kreeg een uitgebreide rondleiding en kon met eigen ogen zien hoeveel voorraden aardappels van het boerenbedrijf zijn blijven liggen door het wegvallen van de afzetmarkt. "We hebben bij de gewassen gekeken en het gesprek daarover ging eigenlijk vanzelf. Natuurlijk zijn we ook langs al onze machines gelopen en daar stelde de Koning ook wat vragen over. Dat was wel fijn", zegt mede-eigenaar Peter van der Poel.

Op het terrein van de familie Van der Poel sprak de majesteit ook met andere agrariërs en met LTO Nederland over de gevolgen van de coronacrisis. "Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen over hoe hard ze getroffen zijn door de crisis en dat is heel mooi", aldus Rosalinda.

De boerenfamilie moest de afgelopen weken de komst van de koning stil houden en dat is gelukt, want zelfs de moeder en de kinderen van Peter en Rosalinda wisten van niets. "Mijn moeder hoorde het pas kort van tevoren. En hoe bijzonder is dat voor haar om op de boerderij, die ook van haar is, de koning te mogen ontvangen", besluit Rosalinda.