Rioolonderzoek wijst uit: speedgebruik op Goeree-Overflakkee bijna vier keer zo hoog als in Amsterdam

Op Goeree-Overflakkee zijn veel hogere concentraties amfetamine (speed) in het rioolwater gevonden dan in andere gemeenten en zelfs Europese steden. Met een gemiddelde vracht van 583 milligram per dag per duizend inwoners, wordt relatief gezien op het eiland bijna vier keer zoveel gebruikt als in Amsterdam. Dat blijkt uit een onderzoek waarbij monsters zijn genomen uit het afvalwater van verschillende rioolzuiveringsinstallaties op Goeree-Overflakkee.

Het onderzoek richtte zich op het gebruik van meth, speed, MDMA, cocaïne en cannabis. Alleen qua speedgebruik per duizend inwoners staat Goeree-Overflakkee bovenaan de lijst gemeenten. De concentraties meth, MDMA, cocaïne en cannabis in het rioolwater van het eiland zijn vergelijkbaar met andere gemeenten en Europese steden.

Witte eiland

Op Goeree-Overflakkee is het al langer een publiek geheim dat er veel drugs wordt gebruikt. De gemeente wordt daarom ook wel het 'witte eiland' genoemd.

"Dat komt door de verveling, er is hier zo weinig te doen, dus je zoekt elkaar op en je gebruikt wat. Je maakt gezelligheid en lacht met elkaar", vertelde iemand eerder al in een reportage van Rijnmond.

Eerste onderzoek

Tot nu toe was het drugsgebruik nooit onderzocht. Met dit eerste rioolonderzoek wilde de gemeente inzicht krijgen in de grootte van het probleem.

Het is dus een nulmeting, waardoor je niets kunt zeggen over een af- of toename. Ook wordt met dit onderzoek niet duidelijk wie de drugsgebruikers zijn en waarom er drugs wordt gebruikt.

Opvallend is wel dat het gebruik van speed, cocaïne, MDMA en cannabis in Goedereede twee keer zo hoog is als in het uitgaanscentrum Middelharnis.