Burgemeester schrikt van speedgebruik op Goeree-Overflakkee

De burgemeester van Goeree-Overflakkee, Ada Grootenboer-Dubbelman, is geschrokken van de grote hoeveelheden speed die in het rioolwater van de gemeente zijn gevonden. Vrijdagavond werden de resultaten van een rioolwateronderzoek van vorig jaar gepresenteerd.

"Het onderzoek helpt ons wel om dat nu in beeld te brengen en gerichter verder te zoeken. Er is een hoge concentratie aangetroffen, maar verder weten we nog niet zoveel."

Vragenlijsten

Het is niet het eerste onderzoek naar drugsgebruik. De GGD heeft in het verleden met vragenlijsten geprobeerd inzicht te krijgen in drugsgebruik onder jongeren. "Maar die moeten de jongeren zelf invullen. Daar zit natuurlijk wel een mate van subjectiviteit in. Geven ze de wenselijke antwoorden of de echte antwoorden?"

Nu is er voor het eerst een rioolwateronderzoek gedaan. De onderzoeken bij elkaar moeten een beter beeld van de situatie geven.

Aanpakken

Een heel concreet, gericht actieplan ligt er nog niet in de gemeente Goeree-Overflakkee. "We willen voorkomen dat mensen aan drugs beginnen, maar we willen ook aanpakken wat we nu zien. En we willen meer duidelijkheid over waar het dan precies zit." De gemeente gaat met alle betrokken organisaties op het eiland "kijken of we een gerichte aanpak kunnen ontwikkelen met elkaar."

Die aanpak bestaat uit preventie, zorg en handhaving. "Die drie lijnen zijn langs elkaar gelopen. We gaan kijken of we daar één breed verhaal van kunnen maken."

In gesprek

De burgemeester erkent dat het in de aard van Flakkeenaars zit om dingen liever zelf op te lossen in plaats van erover te praten. "We willen graag het gesprek met iedereen aangaan. Het is een breed maatschappelijk probleem. Niet alleen van de gemeente of het onderwijs. Het zijn onze mensen, de veiligheid van onze mensen is voor ons ontzettend belangrijk. Dat moeten we met elkaar verbeteren."

Het rioolwateronderzoek wordt nu in ieder geval elke vier jaar herhaald.