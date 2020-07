Een dag op pad met Rotterdamse boa's: 'Als je het leuk vindt om bekeuringen uit te schrijven moet je iets anders gaan doen'

De terrassen zijn weer open, we kunnen weer uit eten, de straten stromen weer vol... soms lijkt alles al weer terug bij het oude. Maar toch leven we nog steeds in coronatijd, inclusief de overgebleven maatregelen. Samenkomen in groepjes mag dan wel weer, maar de anderhalvemeterregel blijft in de meeste situaties voorlopig van kracht. Rijnmond-verslaggever Laurence van Ham ging een dag mee met twee Rotterdamse boa's, die erop controleren of mensen zich wel aan deze afstandsregel houden.

"We gaan er vandaag op letten dat mensen buiten netjes afstand van elkaar houden", vertelt Willem Camper-Rodrigues, vlak voordat hij samen met collega Filimon Gebremeskel aan zijn ronde begint. De twee boa's beginnen hun ronde, in gezelschap van Laurence, in het Vroesenpark in Rotterdam. Daar stuiten ze meteen op twee mannen op een bankje die toch wel erg dicht bij elkaar zitten.

"Zijn jullie familie van elkaar?", vraagt Willem, waarop de mannen toch maar wat verder uit elkaar schuiven. De handhavers bedanken de twee mannen en lopen verder.

"Jullie hadden hier ook een boete kunnen geven toch?", vraagt Laurence zich hardop af. Willem: "Dat had gekund. Maar de vraag is: wat bereik je met een boete? Je kunt er ook gewoon voor kiezen om met elkaar in gesprek te gaan, dat je elkaar informeert."

Boetes uitschrijven bij het leven is niet het doel van een boa, vindt Willem. "We zijn streng op momenten dat het nodig is. Als we straks zien dat dezelfde heren toch weer dicht bij elkaar zitten, zouden we er voor kunnen kiezen dan wel die bekeuring te geven. Maar met elkaar in gesprek gaan is veel belangrijker dan een bekeuring uitschrijven. Als je het leuk vindt om bekeuringen uit te schrijven moet je iets anders gaan doen, zeg ik altijd. Het maatschappelijk belang staat voorop, het gaat om het contact dat je hebt met mensen in de buitenruimte."

Filimon sluit zich daarbij aan. "Ik denk dat het belangrijk is om in gesprek met elkaar te gaan, dan krijgen we te horen hoe mensen naar bepaalde zaken kijken en kunnen wij aangeven hoe wij het graag zouden willen zien", vertelt hij.

Handhaven in coronatijd

Tijdens de afgelopen maanden van coronacrisis kwamen de boa's veel in aanraking met het handhaven van de ingevoerde maatregelen. "We hebben wel een periode gehad dat je zag dat mensen er echt mee bezig waren, maar ik heb nu het gevoel dat mensen het idee hebben dat we weer langzaam teruggaan naar normaal, waardoor ze weer steeds dichter bij elkaar komen", vertelt Willem.

"Mensen denken vrij snel: oké, het virus is weg, we kunnen gewoon weer alles doen. Je ziet het ook tijdens het boodschappen doen. Dan denk ik: volgens mij hebben we allemaal een maatschappelijke taak."

"We willen dat het virus zich niet verder verspreidt, dus we zijn heel veel bezig geweest met het handhaven van de noodverordening", vertelt Filimon. "Juist om een tweede golf te voorkomen, ik denk dat niemand met dit weer zit te wachten op een lockdown. Mijn advies is dan ook: houd vol."

Wat is de boa's de afgelopen maanden nou concreet bijgebleven van de coronatijd? "De parkbezoekers", antwoordt Willem. "Dat ze elkaar oproepen om ergens een feestje te houden, wat in strijd is met de normale normen en waarden."

"Dat men er dan toch bewust voor kiest elkaar via sociale media uit te nodigen voor een, even plat gesteld, 'schijt-aan-corona party'. Dan ben je niet slim bezig", vervolgt hij. "Wij staan in ons dagelijks werk voor de handhaving van de noodverordening en we informeren de mensen in de buitenruimte. Dan hoop ik wel dat ze die boodschap ook ter harte nemen."

Agressie tegen boa's

Willem en Filimon vertellen Laurence tijdens hun ronde ook over de roeping tot het zijn van boa. "Het is een contactberoep, je komt veel in aanraking met mensen en het is nooit zwart-wit", begint Filimon. "Je kunt het grijze gebied opzoeken, en daar kijken hoe we dit het beste kunnen regelen met zijn allen. Dat maakt dit beroep zo mooi. Het is voor mij persoonlijk belangrijk dat de leefbaarheid in Rotterdam gewaarborgd wordt. Ik wil daar graag een steentje aan bijdragen."

"Zoals ik het belangrijk vind dat mijn voor- en achtertuin netjes zijn, vind ik het ook een wens dat dat voor mijn medemens zo is", vult Willem aan.

Maar toch, een goed gesprek met mensen kan simpelweg niet altijd. Niet voor niets kwamen de boa's de laatste maanden veelvuldig in het nieuws, vanwege de oproep om hen uit te rusten met bijvoorbeeld een wapenstok of pepperspray. Deze oproep ontstond mede door de belaging van twaalf toezichthouders op eerste paasdag. Twee van hen hadden een groep twintigers aangesproken op de coronamaatregelen, waarna er een vechtpartij ontstond. Vijf boa's raakten gewond.

Het gevolg: een reeks van acties door het hele land, die begonnen in Rotterdam. Zo schreven Rotterdamse handhavers meerdere dagen bewust geen boetes uit. Uiteindelijk maakten de boa-bonden en minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid begin vorige maand nieuwe afspraken over de werkzaamheden van boa's. Hierdoor krijgen burgemeesters in de toekomst meer mogelijkheden om handhavers uit te rusten met een wapenstok.

"Agressie kan weleens voorkomen, ook daar zijn we in getraind", vertelt Filimon. "We proberen altijd beheerst op te treden. Soms kun je bepaalde dingen niet vermijden, dan moeten we helaas doorpakken. Ons doel is alleen om toch de-escalerend te blijven, en in contact te blijven gaan met de burgers. Ik ben ervan overtuigd dat je door middel van rust wel tot een positief doel kunt komen."

Bekijk boven dit verhaal de reportage van verslaggever Laurence van Ham, over haar dag op pad met de twee Rotterdamse boa's.