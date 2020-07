Flakkeenaars niet verbaasd over resultaten rioolwateronderzoek naar drugs

"Nee, dat verbaast me niet. Ik denk dat we allemaal onze ogen hebben gesloten voor dit probleem." Zo reageert een van de eerste Flakkeenaars die onze verslaggever in het centrum van Middelharnis aanspreekt na de presentatie van het onderzoek naar drugsresten in het riool van Goeree-Overflakkee.

"We wonen vlakbij het Havenhoofd en daar wordt nogal wat aangevoerd, heb ik met eigen ogen gezien."

Ze is niet op het eiland geboren. "Ik ben uit Rotterdam vertrokken met de intentie dat de kinderen hier veilig op konden groeien. Maar toen we hier kwamen zagen we dat dat ook wel anders was."



Verveling

Ook een andere Flakkeeënaar kijkt niet verbaasd op. "Het drugsgebruik is hier hoog. Of het speed of wat anders is, daar ben ik niet in thuis. Maar drugs is wel gebruikelijk onder veel jeugd, helaas. Waarschijnlijk uit verveling. Ze hebben hier niet heel veel meer te doen."

Het probleem is niet nieuw. "Ik ben er vroeger niet mee in aanraking geweest maar toen ik tiener was, was het ook her en der verkrijgbaar. Dat wist je ook wel gewoon."

De burgemeester van Goeree-Overflakkee, Ada Grootenboer-Dubbelman, was wel geschrokken van de grote hoeveelheden speed die in het rioolwater van de gemeente zijn gevonden.