Het weer van vandaag: herfstachtig

Vandaag doet het weer meer denken aan de herfst dan aan de zomer. Het is een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt slechts 19 graden.

De zuidwestenwind waait vrij krachtig en langs de kust krachtig tot hard, windkracht 5 tot 7. Aan zee bestaat er kans op (zware) windstoten tot 75 km/u. Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er af en toe regen of motregen. Met een minimumtemperatuur van 17 graden koelt het nauwelijks af.

Morgen is het bewolkt met af en toe regen of motregen. In de loop van de middag komt vanuit het westen de zon vaker tevoorschijn en wordt het droog. Er staat opnieuw een (vrij) krachtige en aan zee krachtig of harde zuidwestenwind, kracht 5 tot 7. Ook bestaat er lans de kust kans op zware windstoten tot 75 km/u.

Vooruitzichten

De dagen erna blijft het aan de wisselvallige kant en is het koel voor juli. Wel neemt de wind duidelijk in kracht af. In de middag wordt het slechts 18 of 19 graden, vanaf woensdag wordt het 20 graden. Een overgang naar hoogzomers weer laat voorlopig nog op zich wachten. Normaal is het nu in de middag 22 graden in Rotterdam.