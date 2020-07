Shell-hoofdkantoor mogelijk weg uit Nederland

Het FD sprak met Shell-topman Ben van Beurden. Volgens hem is het onzeker of het Brits-Nederlandse olie- en chemieconcern zijn hoofdkantoor in Den Haag behoudt. Er zouden nog geen concrete verhuisplannen zijn.

Het idee om het hoofdkantoor uit Nederland weg te halen, hangt volgens het FD samen met het besluit van het kabinet om de dividendbelasting in tegenstelling tot eerdere plannen toch niet af te schaffen.

In Groot-Brittannië betalen aandeelhouders geen dividendbelasting, dus is het voor hen financieel gunstig als Shell uit Nederland vertrekt en helemaal Brits wordt.

Unilever

Eerder maakte Unilever bekend dat het helemaal Brits wordt met één hoofdkantoor in Londen. Nu heeft Unilever ook nog een hoofdkantoor in Rotterdam. Hoewel Unilever kiest voor één hoofdkantoor in Groot-Brittannië, zou het kantoor in Rotterdam blijven bestaan.

Het besluit van Unilever om nog maar één hoofdkantoor in Londen te hebben, zou losstaan van de dividendbelasting.