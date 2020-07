Feyenoord bereikt toch akkoord met Bryan Linssen

Na Mark Diemers en de Duits-Ghanese vleugelaanvaller Christian Conteh is de 29-jarige Linssen de derde nieuwe speler voor het komende seizoen. Feyenoord richt zich nu op een nieuwe verdediger, nadat de gesprekken met Eric Botteghin over een nieuw contract voorlopig zijn vastgelopen. Edgar Ié, die vorig seizoen al op huurbasis in Rotterdam actief was, is hierbij een serieuze optie.

In het afgelopen seizoen werd de vleugelaanvaller met veertien doelpunten topscorer bij Vitesse. In de eredivisie kwam hij eerder ook uit voor VVV, Heracles Almelo en FC Groningen.