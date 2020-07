Rotterdamse zakenman helpt bij jacht op wildzwijnkooien

De Rotterdamse zakenman Ed Albers schenkt extra geld voor tips die leiden tot de vondst van vangkooien voor het wild zwijn. De kooien, waarin de dieren worden afgeschoten, staan al in Brabant en mogen van de provincie ook in Limburg worden geplaatst. Faunabescherming looft een beloning van drieduizend euro uit.

"Ik kan nog steeds niet begrijpen dat dit mag worden gedaan door jagers", zegt Albers. "Dat zijn mensen die met plezier een dier doodschieten. Mensen die veel geld over hebben om een dier dood te schieten. In mijn ogen mag je een dier alleen afschieten als je honger hebt, zoals de Eskimo's."

Het wild zwijn is een beschermd diersoort. Maar het dier zorgt ook voor schade aan gewassen en landbouwgronden én kan ziekten brengen die de varkensfokkerij kunnen bedreigen. Ook moet de populatie niet te groot worden, waardoor overlast ontstaat.

In 2019 werden in Brabant negenhonderd zwijnen gedood . Dat gebeurde onder meer door kooien te plaatsen. Het wild zwijn wordt gelokt met voer, de kooi valt over het dier heen, waarna de jager de dieren van dichtbij neerschiet.

"Ze noemen dat faunabeheer", weet Albers. "Maar ik vind dat de overheid dat niet aan jagers moet delegeren. Niet aan mensen die plezier aan het doodschieten beleven. Je vraagt Max Verstappen ook niet om een snelheidscontrole te houden."

‘Van dierenleed zou geen sprake zijn’

De Partij voor de Dieren stelde in mei Kamervragen aan minister Schouten. De beantwoording leidde niet tot tevredenheid. Zo schreef Schouten dat het vangen in dierenkooien op een verantwoorde en door de wet toegestane manier gebeurt. Van dierenleed zou geen sprake zijn. Mede daarom zijn donderdag vervolgvragen naar de bewindsvrouw uit Rotterdam gestuurd.

Eerste Kamerlid Niko Koffeman (PvdD), ook voorzitter van Faunabescherming, vindt dat de beslissing van het beleid niet bij de provincies moet liggen. Hij vindt dat landelijk beleid noodzakelijk is voor het beheer van het wild zwijn, een beschermd diersoort.

De geboren Maassluizer verbaast zich ook dat een Brabantse gemeente als Heeze-Leende zelfs geld betaalt voor het maken van de kooien. Hij verfoeit ze. "De dieren worden, zonder dat het wordt gecontroleerd, van dichtbij doodgeschoten. Dat gaat gepaard met veel stress voor de dieren. Die locaties moeten openbaar worden. Daarom onze oproep en het uitloven van de beloning."

Koffeman benadrukt dat het Faunabescherming niet is te doen om de kooien te vernietigen. "Dat is niet onze inzet. Maar gebeurt het plaatsen wel legaal? Kijk naar de jachthutten. Die staan ook overal zonder dat de makers over een bouwvergunning beschikken."

Tekst gaat onder filmpje verder

Filmpjes van een vangkooi in Nederland zijn nog niet te vinden. Wel zijn er beelden uit de VS beschikbaar. De beelden kunnen als schokkend worden ervaren!



De provincie Noord-Brabant laat in een reactie weten dat de vangkooien sinds 2016 mogen worden ingezet. Vorig jaar werd de vangkooi gebruikt in de regio’s Asten en Maarheeze. Mede dankzij een stimuleringsregeling van de provincie kan de nieuwste kooi op afstand worden bediend.

Voor het vangen moet volgens de woordvoerder een nauwgezet protocol worden gevolgd. Zo moet de vangkooi worden gemonitord met minimaal één wildcamera met bewegingssensor en nachtzichtcamera.

Dierenbeulen

Ed Albers blijft ondanks alle beloften over procedures een tegenstander van de vangkooi. Hij hoopt dat de beloning leidt tot het vinden van de locaties. Hij haalde al eerder het nieuws met financiële prikkels voor het vinden van dierenbeulen. Het ging onder meer om zeearenden, schapen en eenden die met pijlen waren beschoten. Ook riep hij klokkenluiders op om zich te melden over misstanden in slachterijen.



De Rotterdammer zegt altijd een dierenvriend te zijn geweest. "Vroeger hadden we thuis honden en katten. Ik heb zelf nog steeds een grote hond. Ik steun Wakker Dier en Varkens in Nood. Af en toe probeer ik met een ingezonden brief in de krant de aandacht op het onderwerp te vestigen. Dat is nodig."

Ed Albers kan zich ook verbazen over de jachtpartijen op Het Loo bij Apeldoorn. "Dat is ooit door Koningin Wilhelmina geschonken aan de Staat. Maar drie maanden per jaar is het gesloten zodat de Koning kan gaan jagen. Het is te gek voor woorden."