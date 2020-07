'Volgend jaar pas weer rangeren met gevaarlijke stoffen op Waalhaven-Zuid'

Met deze oplossing denkt de spoorbeheerder een einde te maken aan de problemen met de blusvoorziening die vorig jaar september ontstonden. Tijdens een integrale test in opdracht van Milieudienst DCMR en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, bleek dat de watervoorziening niet toereikend was voor het grote rangeerterrein.

Ook een later aangebrachte noodoplossing met een bijna twee kilometer lange brandslang voldeed niet. Een van de koppelingen knapte en tijdens een drukproeftest knalde de slang kapot.

"We dachten een snelle en goede oplossing te hebben gevonden, die de brandweer zelf ook toepast als noodvoorziening. Maar het werkt dus niet bij een lengte van bijna 2 kilometer", aldus Wim Roelofs, manager operatie bij ProRail. "We vonden de stukken rubber na de drukproeftest meters verderop op het terrein."

Strenge normen

ProRail gaat nu samen met de gebruikers om de tafel om een volledig nieuw blusontwerp te maken. Roelofs: "We hopen daarmee een ondergronds blussysteem te ontwerpen dat voldoet aan alle normen die de brandweer ons stelt. Die normen zijn strenger dan vroeger, en terecht, want dit emplacement ligt in de bebouwde omgeving. De aanpassing is wel kostbaar en arbeidsintensief en we moeten rekening houden met andere werkzaamheden. Tenslotte moet het ook nog uitgebreid worden getest."

Tekst gaat verder onder de video.



Omdat het dus nog ruim een half jaar duurt voor de nieuwe blusvoorziening in gebruik genomen kan worden, is een compensatieregeling voor de verladers en railgoederenvervoerders ingesteld.

Operationeel directeur Ans Rietstra van ProRail: "De klanten moeten nu uitwijken naar andere emplacementen voor het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen. Dit vraagt allerlei logistieke aanpassingen, het kost extra personeel en de locomotieven zijn langer bezet. We gaan ze daarvoor tot het einde van het jaar compenseren. Dit gaat ons enkele miljoenen euro's kosten."

Achterstallig onderhoud

Goederenvervoerders en verladers klagen al jaren over het achterstallige onderhoud van de 40 kilometer lange Rotterdamse Havenspoorlijn tussen Kijfhoek en de Maasvlakte.

Rietstra snapt dat de vervoerders klagen. "We hebben geen vrienden gemaakt. Maar we zijn er zelf ook niet blij mee. Daarom gaan we samen met het Havenbedrijf Rotterdam, het ministerie van Infrastructuur en andere partijen miljarden investeren in de havenspoorlijn. We willen het goederenvervoer weer in de lift krijgen en het goederenspoor spik en span maken."

Tekst gaat verder onder de foto.



Zo wordt niet alleen de blusvoorziening op Waalhaven-Zuid aangepakt. Na de zomer worden hier ook negen wissels en een aantal sporen vervangen. "De komende drie jaar volgen nog eens 80 wissels verspreid over de hele havenspoorlijn en we gaan kilometers spoor en versleten infra vervangen", aldus Rietstra.

Ook andere projecten moeten de havenspoorlijn verbeteren, zoals de aanleg van het Theemswegtracé, de sporen op de nieuwe Botlekbrug, de vervanging van het heuvelsrangeersysteem op Kijfhoek en verbetering van de CER (Container Exchange Route) waar veel zand op het spoor waait.

Te veel gefocust op reizigersnet

Wim Roelofs is onlangs als speciale manager aangesteld om de verbeteringen aan de Havenspoorlijn in goede banen te leiden. En dat is hard nodig, erkent operationeel directeur Rietstra. "We zijn de laatste tien-vijftien jaar zo gefocust geweest op de aanpak van het reizigersnet, dat we het goederenvervoer een beetje zijn vergeten. Dat heeft het imago van het goederenvervoer geen goed gedaan en dat is niet oké. Maar geef ons drie of vier jaar en dan is de veiligheid en bereikbaarheid op orde en kunnen we meer en langere treinen laten rijden dan nu het geval is."

Stremmingen en verstoringen zijn daarna niet uitgesloten, aldus de directeur. "Het spoor wordt bereden en slijt daardoor, dus we zullen altijd herstelwerkzaamheden moeten uitvoeren."