In coronacrisis meer aanvragen voor hulp aan kinderen uit arme gezinnen

Stichting Leergeld Hollandsche IJssel helpt kinderen van 4 tot en met 17 jaar van wie de ouders maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum verdienen. De stichting is actief in de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Zuidplas.

Meedoen

Het motto van de stichting is dat alle kinderen moeten kunnen meedoen. Er kan voor hen bijvoorbeeld een fiets, een schoolreisje of een laptop worden betaald. In de eerste zes maanden van dit jaar lag het aantal aanvragen op 652. In dezelfde periode vorig jaar waren het er 560.

De toename heeft volgens de stichting onder andere te maken met de coronacrisis. De stichting zegt zich grote zorgen te maken over de huidige situatie van kwetsbare kinderen uit arme gezinnen.