Fotomuseum krijgt bijzondere collectie van bekende fotograaf: 'Dit is een schat voor ons'

Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam heeft samen met het Rijksmuseum in Amsterdam bijzonder materiaal ontvangen. De musea krijgen de volledige nalatenschap van een van de bekendste Nederlandse fotografen van de vorige eeuw: Ed van der Elsken. "Dit is een schat voor ons museum," zegt Martijn van den Broek, hoofd collecties van het Fotomuseum.

Van der Elsken (1925-1990) groeide halverwege vorige eeuw uit tot een van de grootste fotografen uit zijn tijd. "Het was een echte straatfotograaf die zelden in de studio werkte. Hij ging met zijn camera de straat op en maakte foto's op het juiste moment. Hij was altijd vernieuwend en ging op in de straatcultuur." De fotograaf werkte niet alleen in Nederland. In de jaren 50 leefde hij ook enige tijd in Parijs.

Collectie

Het resultaat van dit werk: een collectie van honderdduizend negatieven en veertigduizend dia's. Een groot deel van zijn materiaal was al in handen van de musea, maar volgens Van den Broek is daar nu een bijzonder gedeelte bijgekomen. "In die tijd bewaarde je als fotograaf je negatieven. Van die negatieven werden contactafdrukken gemaakt, zodat je alle foto's goed kon bekijken. De negatieven waren al in het bezit van het Fotomuseum, maar de contactvellen nog niet. Op een contactvel staan alle foto's in klein formaat. Het bijzondere aan het nieuwe materiaal is dat hij aantekeningen maakte op de vellen. Hij markeerde zijn favorieten en hield bij hoe hij de foto's wilde afdrukken. Zo zie je altijd het verhaal van de foto erbij."

Vaak zijn de krabbels rondom de kleine fotootjes raadselachtig, maar met het nodige onderzoek kun je tot ontdekkingen komen. "Het geeft context aan zijn foto's. Zo kun je bijvoorbeeld aan een gele streep ontdekken dat hij een bepaalde foto voor een tentoonstelling gebruikte. Vooral zijn manier van werken in Parijs is mooi om te ontdekken." Naast vele negatieven, krijgt het Rotterdamse museum ook driehonderd afdrukken met vooral werk uit de Franse hoofdstad.

De in Amsterdam geboren fotograaf woonde lange tijd in Edam. In een huis aan een dijk langs het IJsselmeer lag al zijn werk opgeslagen voordat zijn weduwe het afstond. Een groot deel hiervan moest nog gered worden door de museummedewerkers. "Van der Elsken had vaak last van vocht in zijn huis en er was weleens een koe of een schaap die een kop door het raam stak. Hierdoor is er schimmel gegroeid op het materiaal. Twee jaar geleden is alles schoongemaakt."

Wie benieuwd is naar het nieuwe materiaal, moet nog even geduld hebben. Het wordt dit najaar in het Rijksmuseum tentoongesteld in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum. In deze tentoonstelling ligt de focus op de werkwijze van Van der Elsken. Ook wordt er nog veel werk van hem gearchiveerd.