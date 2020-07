Moedige Moeders: drugsgebruik op Flakkee moet uit de taboesfeer

De Moedige Moeders op Goeree-Overflakkee hadden graag een andere uitkomst gezien, maar zijn blij dat er nu harde cijfers liggen over het drugsgebruik op het eiland. De club van moeders met kinderen die verslaafd zijn of waren heeft flink aangedrongen op het rioolwateronderzoek.

Vrijdagavond kwam naar buiten dat met name het gebruik van speed op Flakkee verontrustend hoog is. Relatief gezien is het bijna vier keer zo hoog als in Amsterdam.

"Dat is schokkend", vindt ook Pythia Maasdam, oprichter van de Moedige Moeders Flakkee. "En er moet dan ook nu snel meer onderzoek komen naar hoe dat spul hier komt."



Boerencoke

Wat niet duidelijk wordt uit het rioolwateronderzoek is wie nou die gebruikers zijn en om hoeveel gebruikers het gaat. En waarom het speedgebruik op juist op Flakkee nou zo hoog is.

Maasdam zoekt de oorzaak in het feit dat het een goedkope drug is, waar je makkelijk aan kunt komen. "Het wordt niet voor niets de boerencoke genoemd."

Flakkee worstelt al jaren met het drugsprobleem. Maasdam denkt dat de kleine, gesloten gemeenschap hier een grote rol in speelt. "Net als bijvoorbeeld in Volendam en Urk en in sommige Brabantse plekken. Het is ons kent ons, ook onder de jongelui."

Dat maakt het extra lastig om uit het drugswereldje te stappen, zien de moeders. "Er is niet veel jeugd, dus je kan je niet zomaar aansluiten bij andere vriendengroepen. Als je stopt met gebruiken, dan val je in een gat en word je eenzaam. Daar moet dus een opvangnet voor komen."

Schaamte

En ook ouders moeten niet denken de problemen zelf op te moeten en kunnen lossen, vindt Maasdam. Ze doet een belangrijke oproep; drugsgebruik moet nu echt uit de taboesfeer gehaald worden. "Je hoeft je niet te schamen als je ouder bent van een verslaafd kind. Het is niet jouw schuld, dat heeft allerlei factoren. Maar zoek wel hulp."

De Moedige Moeders denken graag mee over hoe het drugsprobleem aangepakt moet worden. Ze zien daarbij graag dat er ook onderzoek komt naar andere stoffen als GHB en alcohol. "GHB is enorm in opkomst, maar komt niet in het rioolwater terecht. En alcohol is ook een groot probleem hier. Het wordt ook vaak samen gebruikt."

Pythia wil de gemeente wel graag een compliment maken. "Ik ben heel blij dat de gemeente deze stap gezet heeft. Daarvoor moet je wel ballen hebben. De gemeente wil zich kennelijk inzetten om het drugsgebruik tegen te gaan en heeft willen zien hoe erg het is. Dat is positief."