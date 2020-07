Brand op vrachtschip Waalhaven na twaalf uur blussen voorbij

De brand op een schip in de Rotterdamse Waalhaven is uit. Zondagochtend kort voor 05:00 uur waren de brandweer en andere hulpdiensten klaar met hun werk. Zaterdagavond werd een tweede NL-Alert uitgestuurd, onder meer vanwege de zware rook die bij de brand vrijkwam. De brand woedde in een lading metaalschroot aan boord.

"De brand aan boord van het schip moest ter plekke geblust worden", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Daarom moesten de luiken van het schip weer open. Dan komt er meer rook bij."

Het blussen gebeurde door twee schepen van het Havenbedrijf Rotterdam, die naast het vrachtschip waren gaan liggen.

"We hebben meerdere methoden onderzocht om de brand te bestrijden", gaat de brandweer verder. "En we wilden het schip eigenlijk niet verplaatsen. Daarom hebben we gekozen voor deze optie.

Eerder op zaterdag, voordat de luiken van het vrachtschip gesloten werden, was er een sterke rookontwikkeling. De rook trok voornamelijk richting Charlois. Daarop besloot de brandweer een NL-Alert te versturen met het advies om ramen en deuren gesloten te houden, als mensen last hebben van de rook.

Gewonde

Volgens de brandweer woedde de brand in de lading metaalschroot. Een persoon is naar het ziekenhuis vervoerd met ademhalingsproblemen.

Het personeel kon tijdens de brand aan boord blijven. Rond half acht is alsnog een deel van het personeel van boord gehaald. Het personeel is opgevangen in sporthal De Wielewaal.

Liberiaans

Het schip - de Dimitris S - ligt bij boei 29, middenin de Waalhaven. Het schip is een zogeheten bulkcarrier die vaart onder Liberiaanse vlag. Het schip was net vanuit Dordrecht naar de Waalhaven gekomen.



De melding over de brand kwam zaterdag rond 15:30 uur binnen. Een uur later blijkt de rook nog steeds toe te nemen. De brandweer weet nog niet wat er in brand staat en of er sprake is van vlammen of van broei. Ook het droneteam van de brandweer is actief.

De brand heeft geen gevolgen voor het overige scheepvaartverkeer.