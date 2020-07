NL-Alert voor rookontwikkeling uit schip Waalhaven

De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt voor een brand op een vrachtschip in de Waalhaven in Rotterdam. Er is een NL-Alert verstuurd, omdat de rook richting Charlois gaat.

Wat er brand is niet duidelijk. Een persoon is naar het ziekenhuis vervoert. De brandweer adviseert mensen in de directe omgeving om ramen en deuren gesloten te houden.

Het schip - de Dimitris S - ligt bij boei 29, middenin de Waalhaven. Het schip is een zogeheten bulkcarrier die vaart onder Liberiaanse vlag. Het schip was net vanuit Dordrecht naar de Waalhaven gekomen.

Voor zover bekend is één bemanningslid gewond geraakt. Hij is met ademhalingsproblemen overgebracht naar het ziekenhuis.

De melding over de brand kwam zaterdag rond 15:30 uur binnen. Een uur later blijkt de rook nog steeds toe te nemen. De brandweer weet nog niet wat er in brand staat en of er sprake is van vlammen of van broei. Ook het droneteam van de brandweer is actief.

De brand heeft geen gevolgen voor het overige scheepvaartverkeer.