De A20 is richting Gouda zaterdagmiddag een paar uur afgesloten geweest na een ongeluk ter hoogte van Rotterdam-Overschie. Bij het ongeluk waren zeker drie voertuigen betrokken. Ook de vangrail raakte beschadigd.

Het verkeer werd omgeleid via de op- en afrit.

Een eind verderop - vanaf het Terbregseplein - is de A20 ook al dicht richting Gouda. Deze afsluiting was gepland, want er zijn werkzaamheden. Deze afsluiting duurt tot maandagochtend.