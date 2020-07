Rotterdammers veroveren met nieuwe talkshow de vooravond van NPO1

Fidan Ekiz en Renze Klamer presenteren vanaf 31 augustus samen een nieuwe talkshow op NPO1. Dat hebben de twee presentatoren bevestigd op Twitter. Het Rotterdamse duo neemt namens BNNVARA het tijdslot van De Wereld Draait Door over dat in maart stopte.

"Oh, Lord, say it ain't so! Twee Rotterdammers in één show!", tweet Fidan Ekiz zaterdagmiddag als het nieuws over haar nieuwe programma wereldkundig is gemaakt. Ekiz (44) is in Rozenburg geboren en haar collega Renze Klamer (31) in Rotterdam.

Fidan Ekiz ging na haar studie aan de slag als journalist bij het Rotterdams Dagblad. Ook werkte ze als correspondent in het Turkse Istanboel tot ze de overstap maakte naar de televisie. Ze werkte als redacteur, maar steeds vaker als presentator en maker van documentaires. Sinds maart presenteerde ze samen met Jeroen Pauw het programma Op1. Pauw laat zaterdag in De Telegraaf weten dat hij trots op haar is. "Fidan heeft flair, humor en zelfspot. Een slimme vrouw die het debat eerder zoekt dan ervoor wegloopt."



Renze Klamer studeerde economie en begon in 2009 als stagiair bij de Evangelische Omroep. Daar ging hij na zijn stage ook aan de slag. Vanaf 2010 was hij bij de EO presentator van verschillende programma's op televisie en radio, waaronder Dit is de Dag. In 2018 stapte hij over naar BNNVARA. Ook daar presenteerde Klamer op televisie en radio, waaronder deze zomer op NPO1 'Laat op Vrijdag'.

Het nieuwe programma van BNNVARA heeft nog geen naam. "We zitten nog volop in de ontwikkelingsfase", meldt Renze Klamer. Alle details worden onthuld tijdens de presentatie van het nieuwe tv-seizoen op 25 augustus. Eén ding is volgens Klamer wel zeker: het programma gaat op 31 augustus de lucht in en is dan dagelijks te zien tussen 19:00 en 20:00 uur.