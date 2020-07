Lina liep stage in verpleeghuis tijdens coronalockdown: 'Ik weet nu dat ik echt in de zorg wil werken'

Het was niet iets wat ze in de schoolbankjes van het Albeda Zorgcollege heeft geleerd. Met beschermende kleding bewoners verzorgen en hen ook een hart onder de riem steken. En dat in een extra zware periode waarin familie van de bewoners het verzorgingshuis niet in mocht. "Het is heftig. Je doet je best en je wil de mensen liefde geven", vertelt Lina.

De Rotterdamse is een van de studentes van het Albeda die in deze hectische periode stage loopt. Deze dagen zijn alle handjes nodig zijn. Voor de school was het geen makkelijk besluit, om studenten ook tijdens de coronapiek stage te laten lopen.

"We hebben er lang en goed over nagedacht. Voor verpleegkundigen in opleiding is het erg leerzaam om in deze periode stage te lopen. Maar leerlingen die het spannend vinden of tot de risicogroep behoren, hoeven tijdens een corona-uitbraak niet naar hun stage", legt directeur Ingrid Tuinenberg van het Albeda Zorgcollege uit.

Tientallen studenten kozen er voor om te helpen. Het was een tijd die studente Lina nooit meer zal vergeten. Het overlijden van bewoners op haar stageplek, verzorgingshuis De Nieuwe Plantage, maakte diepe indruk.

"Het komt echt binnen als er iemand komt te overlijden aan corona. Terwijl je hoopt dat diegene beter wordt en de familie niet langs kan komen. Ik ben dan wel blij dat ik ze nog goed heb kunnen verzorgen. Ik weet nu dat ik echt in de zorg wil werken."

Stagebegeleider Nikki Mahes is blij met de hulp van de studente. "We zien Lina niet als een stagiaire maar als een volwaardige collega die zich volledig inzet voor de bewoners. Ik ben erg trots op haar. "