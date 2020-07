Oud-profvoetballer Iwan Redan: de wereld over als personal trainer

Iwan Redan in zijn gym in Rotterdam

Iwan Redan over werk als personal trainer: 'Het is hier geen kattenpis'

Sinds 2011 heeft Redan een eigen sportbedrijf: Beyond Yourself, waar profvoetballers door Redan worden fit gemaakt en gehouden. De eerste lessen hield Redan in het Vroesenpark. Later trok hij in bij een pand aan de Osakastraat, waar profvoetballers als Eljero Elia , Elvis Manu en Luciano Narsingh zichzelf fit willen maken.

De ex-spits vindt dat voetballers vooral moeten werken aan hun fysieke en mentale weerbaarheid. "Wat ik vaak zie, is dat een goed presterende Nederlandse speler vervolgens in het buitenland net even tekort komen of weer moeten aanhaken. Dat vind ik een zonde. Dat proces wil ik minimaliseren", legt Redan zijn werkmethode uit.



Khalid Boulahrouz speelde bij RKC Waalwijk met Redan samen. De oud-international is nog steeds goed bevriend met de sportschoolhouder. Boulahrouz is niet verrast dat profvoetballers bij Redan uitkomen: "Je haalt bij Redan de doelstellingen, hij weet je echt te motiveren."

Personal trainer in Togo: 'Ik dacht: is dit een prank?'

Redan begeleidt niet alleen profvoetballers als personal trainer. Ook Faure Eyadéma, de president van het Afrikaanse land Togo, werd een halfjaar getraind door Redan om fit en vitaal te worden. "Destijds kwam het uit de lucht vallen. Het was voor mij een grote verrassing. Ik vind het een eer dat ik dit heb mogen doen."

Een directeur van een voetbalschool was bevriend met de president van Togo en kende mensen bij Feyenoord. Een fysiotherapeut van Feyenoord schoof vervolgens de naam van Redan naar voren. Vervolgens ging Redan voor zes maanden in Togo aan de slag en moest hij op elk moment van de dag oproepbaar zijn. "Ik dacht: is dit een prank?", lacht Redan.

'Het ongeluk laat een litteken achter'

In zijn leven heeft Redan een aantal tegenslagen gehad, waaronder een auto-ongeluk in 2007. Het ongeluk gebeurde na een training van RKC. De wagen van Redan raakte in een slip, waarna de Rotterdammer met zijn auto op de andere weghelft kwam en op een tegenligger botste. Redan en de tegenligger raakten bij dat ongeluk gewond.

Hij krijgt kippenvel wanneer hij daar aan terug denkt. "Het was heftig", blikt Redan terug. "Het ongeluk laat een litteken achter." De gewonde van het verkeersongeval wil geen contact meer met Redan. "Ook al is het niet je eigen schuld geweest, dan is er nog steeds een moment van zelfreflectie. Het is een moment van live and death. Je ziet echt heel je leven voorbij flitsen. Je vraagt af wat je in je leven hebt gedaan", zegt Redan.

Het ongeluk maakt nog altijd indruk op Redan. "Ik heb eigenlijk een soort boodschap van bovenaf gekregen, denk ik. Dat ik voor mijn sport en gezin leef. Dat ik voor de mensen om me heen meer te bieden en te delen heb."

Broekjes omhoog

Redan speelde onder andere voor RBC Roosendaal, RKC Waalwijk en Willem II. Dat was niet zonder succes. Zo plaatste hij met het 'kleine' RKC, onder leiding van trainer Martin Jol, in het seizoen 2000/2001 bijna voor de UEFA Cup.

RKC behaalde dat seizoen namelijk de zevende plaats, omdat de club met drie andere ploegen met 59 punten het minste doelsaldo had. Roda JC, FC Utrecht en Vitesse eindigden op doelsaldo boven RKC. De Waalwijkers mochten nog wel meedoen aan de inmiddels opgeheven Intertoto Cup, maar een echt Europees avontuur zat voor RKC er niet meer in.

Moussa Dembele, Khalid Boulahrouz en Zeljko Petrovic: zomaar een aantal oud-ploeggenoten van Redan. Vooral over Petrovic heeft Redan lovende woorden. "Mijn voetbalvader", zegt Redan.

Wanneer Petrovic wordt geconfronteerd met de positieve woorden van Redan, spreekt de voormalig middenvelder vol lof over de Rotterdammer. "Redan is écht een topgozer! Erg leergierig. Hij is de aardigste jongen in de voetballerij", zegt Petrovic. Ook goede vriend Boulahrouz, die meerdere seizoenen met Redan samenspeelde, sluit zich aan bij de woorden van Petrovic: "Redan heeft een groot hart. Hij is zachtaardig. Aan zijn mentaliteit heeft het nooit gelegen."

Een mix van ervaren spelers en gemotiveerde jeugd zorgde ervoor dat het 'kleine' RKC tot grote prestaties in staat was. Dat erkent ook Boulahrouz, die het later nog schopte tot international en diverse Europese topcompetities.

Boulahrouz vertelt dat in de tijd bij RKC er veel werd gelachen. "Elke dag was een feest", zegt de oud-verdediger. Boulahrouz en Redan bedachten in die tijd ook een grap als zij zouden scoren. "Toen zaten de broekjes al heel hoog. Als iemand van ons een doelpunt zou maken, zouden wij onze broekjes over navels omhoog trekken. Daar hebben we flink om gelachen."



Kruisbandblessures

Een grote carrière lag in het verschiet voor Redan, die in zijn jeugd vergeleken werd met Patrick Kluivert. Maar twee kruisbandblessures remden hem in de ontwikkeling.

"Redan heeft alles eruit wat erin zat, maar ook weer niet. Zo heeft hij het bij Willem II en RKC goed gedaan. Hij kon veel beter, maar Redan heeft met die kruisbandblessures veel pech gehad", zegt Petrovic. Boulahrouz is het daarmee eens: "Als hij die tweede kruisbandblessure niet had gehad, dan had ik het met Redan nog willen zien."

De aanvaller denkt dat hij in zijn carrière een goed niveau heeft kunnen halen, ondanks de blessures. "Maar je weet alleen nooit waar het zou zijn geweest als dit allemaal niet was overkomen", zegt Redan.