Het weer van vandaag: een hersftachtige zondag

Vandaag is het bewolkt met af en toe regen of motregen. In de loop van de middag komt vanuit het westen de zon vaker tevoorschijn en wordt het droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 21 graden.

Er staat opnieuw een vrij krachtige en aan zee krachtig of harde zuidwestenwind met een kracht van vijf tot zeven kilometer per uur. Ook bestaat er bij de kust kans op zware windstoten tot wel tachtig kilometer per uur.

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Lokaal valt er een enkele bui. Het koelt af naar 13 of 14 graden en het blijft stevig doorwaaien.

Morgen zon en buien

Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en valt er een aantal buien. De temperatuur loopt op naar slechts 17 of 18 graden en er staat een vrij krachtige westen tot noordwestenwind. In de loop van de middag en avond neemt de wind in kracht af.

Vooruizichten

Ook de rest van de nieuwe week verloopt wisselvallig en koel. Dinsdag is waarschijnlijk de mooiste dag met overwegend droog weer en geregeld de zon erbij. De rest van de week verloopt wisselvallig met temperaturen vaak rond of iets onder de 20 graden.