Twintig taalbureaus verliezen keurmerk na financiële malversaties of schenden regels

Gaan taalbureaus vaker in de fout of is de controle scherper? Feit is dat onlangs twintig bedrijven het benodigde keurmerk zijn verloren, onder meer in Rotterdam. Bij sommige instanties was het onderwijs niet op orde. Het merendeel ging met het afhandelen van de financiën in de fout.

“Er is best wat aan de hand”, zegt Lidy Schilder, bestuurder van Blik op Werk, de stichting die het keurmerk voor onder meer inburgering regelt. “De afgelopen anderhalf jaar hebben twintig bedrijven hun keurmerk verloren.”

Taalhorizon aan de Strevelsweg in Rotterdam was één van de taalbureaus die recent ten onder ging. Tijdens controles ontdekte Blik op Werk onregelmatigheden bij de instelling. Het zou onder meer gaan om valsheid in geschrifte en witwassen. Schilder: “Ik denk dat de recente invallen mede het gevolg zijn wat wij bij onze controles hebben ontdekt en vervolgens hebben gemeld aan de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.”



De Rotterdamse instelling verloor vanwege het ontdekken van de onregelmatigheden in december het keurmerk. Begin deze week werd het beroep van de Barendrechtse eigenaar van Taalhorizon BV ongegrond verklaard. Het bureau kan geen taal- en inburgeringscursussen geven zonder het keurmerk.

De ondergang van het Rotterdamse bedrijf Tornante Trainingen, twee jaar geleden, maakte duidelijk dat zaken in de branche uit de hand kunnen lopen. De curator hoopt binnenkort dat faillissement af te ronden. Met de eigenaren is een schikking getroffen, heeft de curator laten weten.



Nadien is in ‘taalland’ veel gebeurd. Blik op Werk heeft de controles bij de taalinstituten opgevoerd. Maximaal tussen de zes en de acht keer per jaar krijgen de nieuwkomers op de markt en bedrijven waarover signalen zijn ontvangen, aangekondigd en onaangekondigd bezoek.

“Soms is er niets aan de hand en soms wel”, zegt Schilder. De bedrijven worden getoetst op zowel het lesgeven als de bijkomende administratieve handelingen, zoals de urenverantwoording. Ook cadeautjes om cursisten te lokken zijn verboden. Al die regels waren tot voor nu voor twintig bedrijven een struikelblok.

'Jammer voor goede instellingen'

Blik op Werk zegt voldoende capaciteit te hebben om goed onderzoek te doen. “Corona heeft niet geholpen, maar inmiddels zijn we weer een paar weken bezig met controles”, vertelt Schilder. “Het is jammer voor de goede instellingen dat recent een aantal zaken in de media zijn gekomen”, vervolgt ze. “Zeker omdat er ook goede private scholen zijn.”