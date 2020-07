Toeristen betrappen dief op heterdaad in vakantiehuisje

Een 52-jarige Rotterdammer is opgepakt na een inbraak in een vakantiehuisje in Westkapelle, in Zeeland. De vakantiegangers betrapten de man zatermiddag op heterdaad waarna hij hen bedreigde.

Een andere toerist maakte daar een foto van en ook nog een foto van de auto waar de inbreker in wegreed bij de woning aan de Joossesweg in Westkapelle. Agenten konden hem even later in Dordrecht aanhouden.

Vermoedelijk gestolen spullen die de man bij zich had én zijn auto zijn in beslag genomen. De politie denkt dat de man verantwoordelijk is voor meer inbraken op het Zeeuwse Walcheren. De Rotterdammer zit vast en wordt verhoord.