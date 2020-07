HET OPKAMERTJE 669 & 670 - 7 juni 2020

EERSTE UUR

CORONA & RECESSIE

1. Afvalrace – Ellen Evers & Evert Josemanders

2. Vrij! – Leon Klaasse

3. Hema worst – Hans Dorrestijn & Frans Ehlhart

4. Langs het gangpad van de Blokker – Roel C. Verburg

DISCRIMINATIE, KLIMAAT & HET WEER

5. Apartheis es ien skone saeck – Jeroen van Merwijk

6. Bedankt – Peter van Rooijen

7. Aanvallen! – De Vliegende Panters

8. Zomerdagen – Bart Peeters

9. Veel is het niet – Jeroen van Merwijk

10. Warme dagen – Raymond van ‘t Groenewoud

11. Everytime it rains – Roy Castle

12. Het weer mee – Ferry van Leeuwen & Martin van der Starre



TWEEDE UUR

PAUL MCCARTNEY

1. My love – Loma Mar Quartet

2. My love – Paul McCartney

3. Maybe I’m amazed – Paul McCartney

4. Maybe I’m amazed – Loma Mar Quartet

POP & KLASSIEK

5. While my guitar gently weeps – Daniel Estrem

6. You still believe in me – The Buffoons

7. Habanera/Beat it – Rockenbach

8. A whiter shade of pale – Daniel Estrem

PODIUM WITTEMAN

9. Floris Kortie over 3e symfonie van Brahms

10. Mike Boddé over aanwijzingen in partituren

INTUSSEN IN BRAZILIË

11. Garôta de Ipanema – João Gilberto

12. Meu amigo Radamés – Antônio Carlos Jobim